Daily Mail предупредила об угрозе новых взломов инфраструктуры в Европе

Хакеры в Европе могут атаковать светофоры и лифты вслед за холодильниками Daily Mail предупредила об угрозе новых взломов инфраструктуры в Европе

Москва3 ноя Вести.Хакеры вслед за холодильным оборудованием могут расширить кампанию цифрового саботажа против европейской инфраструктуры. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.

Следующими потенциальными целями злоумышленников могут оказаться лифты, светофоры и больницы. Часть специалистов также обратили внимание на уязвимость электросетей, водоочистных сооружений и транспортной инфраструктуры.

Для нарушения работы предприятий необязательно похищать конфиденциальную информацию, достаточно вывести из строя системы вентиляции, электронные замки или промышленное оборудование.

Некоторые эксперты предполагают, что [кибератаки] могут быть частью более масштабной программы саботажа, запущенной враждебным государством говорится в публикации

Так, руководитель направления исследования угроз компании SentinelOne Том Хегель обратил внимание, что организаторы атак не выдвигали требований о выкупе и не заявляли публично о своей причастности. Это может быть признаком намеренного саботажа.

Ранее европейские СМИ сообщали о взломах холодильных установок в магазинах Бельгии, Люксембурга, Швеции, Ирландии, Финляндии, Эстонии и Нидерландов.

Хакеры удаленно изменяли настройки оборудования, в отдельных случаях повышая температуру до 50 градусов, что привело к порче продуктов на миллионы евро. На уязвимость могло повлиять нежелание производителей обновлять программное обеспечение.