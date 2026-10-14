Politico: убийство у Европарламента в Брюсселе напугало сотрудников ЕС Работники ЕС обеспокоены криминалом в Брюсселе

Москва14 окт Вести.Убийство человека рядом со зданием Европарламента в Брюсселе вызвало серьезную обеспокоенность среди сотрудников европейских институтов на фоне деградации криминогенной обстановки в бельгийской столице. Об этом пишет издание Politico.

Инцидент произошел вечером 12 октября на улице Вирц. По предварительным данным следствия, преступление может быть связано с разборками организованных преступных группировок, хотя прямой связи с деятельностью ЕС прокуратура не усматривает. Тем не менее в профсоюзах отмечают шквал звонков от перепуганных работников.

Как напоминает Politico, сотрудники европейских ведомств и ранее неоднократно жаловались на ухудшение безопасности в городе, вспоминая случаи со стрельбой и попаданием случайных пуль в административные здания.