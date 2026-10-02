Москва2 окт Вести.Институты Евросоюза (ЕС) не наблюдают за кризисом психического здоровья европейских чиновников, а сами активно способствуют ему. С таким утверждением в интервью газете Politico выступил глава Бельгийской федерации амбулаторной психиатрии Томас Ван дер Портен, работающий с сотрудниками Еврокомиссии (ЕК), которые обращаются за психиатрической помощью.

По его словам, "около 80% его пациентов, работающих в Еврокомиссии", обращаются к нему после "столкновения с домогательствами на рабочем месте".

Институты [ЕС] – не сторонние наблюдатели кризиса психического здоровья на рабочих местах в Европе, похоже, они сами активно ему способствуют цитирует издание Ван дер Портена

Сейчас по системе страхования еврочиновники могут получить около 60 евро на один сеанс психологической помощи, что в значительной степени не покрывает расценки частных специалистов – разницу сотрудникам приходится доплачивать из своего кармана.

Ранее Politico сообщала, что почти тысяча сотрудников Еврокомиссии с сентября 2024 года обратились в специальную службу конфиденциальных советников из-за конфликтов и неподобающего поведения на рабочем месте.