Politico: чиновники перешли на крик из-за разногласий на саммите Евросоюза

"Перешли на крик": на саммите ЕС не смогли договориться ни по одному вопросу Politico: чиновники перешли на крик из-за разногласий на саммите Евросоюза

Москва23 окт Вести.На саммите Евросоюза, прошедшем в Брюсселе на прошлой неделе, европейские политики зашли в тупик при осуждении важных вопросов. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, обсуждения растянулись на 14 часов, превратившись в "безумный хаос".

По словам одного из собеседников Politico, накал страстей был таков, что участники дискуссии даже перешли на

Европейцам для этого не нужен никакой Орбан таким образом издание прокомментировало поведение еврочиновников

Politico утверждает, что ни по одному серьезному вопросу, в том числе обсуждение бюджета ЕС, договориться так и не удалось.

Ранее Евросоюзу предрекли цикл серьезных беспорядков в ближайшие осень и зиму, связанный с ростом цен и выборами.