Бабиш: саммит ЕС по бюджету прошел без результата и на повышенных тонах

Премьер Чехии Бабиш: на саммите ЕС не удалось продолеть разногласия Бабиш: саммит ЕС по бюджету прошел без результата и на повышенных тонах

Москва27 ноя Вести.В Брюсселе завершился саммит Евросоюза, главной темой которого стало согласование семилетнего бюджета. Как заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, лидерам стран ЕС не удалось преодолеть разногласия, а дискуссия проходила на повышенных тонах. Об этом сообщило агентство CTK.

По словам Бабиша, в конце саммита председатель Европейского совета Антониу Кошта обсуждал позиции государств, требовавших сокращения расходов в проекте бюджета.

Ничего не произошло. <...> Некоторые государства довольно громко заявили, что никаких выводов не было приводит агентство слова чешского премьера

Ранее Бабиш отмечал, что проект долгосрочного бюджета ЕС неприемлем для Чехии. Он также сообщил, что предметных переговоров по Украине на саммите не велось — звучали лишь выступления представителей отдельных стран по этой теме.

Второй день саммита был отменен. По информации европейского дипломатического источника, "дискуссия завершилась без практического результата", а обсуждение перенесли на декабрь.