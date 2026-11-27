Бабиш заявил о неприемлемости проекта бюджета ЕС для Чехии

Чехия назвала неприемлемым проект долгосрочного бюджета ЕС Бабиш заявил о неприемлемости проекта бюджета ЕС для Чехии

Москва27 ноя Вести.Проект долгосрочного бюджета Евросоюза в нынешней редакции неприемлем для Чехии. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш, комментируя итоги саммита Евросовета, передает ТАСС.

Согласно предложенному документу, финансирование Чехии предполагается сократить на 3,2 млрд евро.

Проект долгосрочного бюджета ЕС в текущей редакции для Чехии является неприемлемым заявил Бабиш

Бабиш также выразил мнение, что Евросовет, вероятно, представит новое предложение по бюджету сообщества.

Прага выступает за увеличение средств, выделяемых на политику сплоченности, включающую поддержку экономически слабых регионов и сокращение социально-экономического неравенства в ЕС.

Ранее Бабиш заявлял, что проект бюджета ЕС неприемлем для Чехии из-за предусмотренной в нем финансовой помощи Украине.