Премьер Чехии заявил, что его страна не будет гарантировать кредит ЕС для Киева Премьер Бабиш: Чехия не станет гарантировать еврокредит для Украины

Москва16 окт Вести.Чехия не будет гарантировать кредит Евросоюза для Украины, заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш журналистам перед началом второго дня заседания Европейского совета.

Он выразил недовольство тем, что в многолетнем бюджете ЕС на 2028-2034 годы предусмотрено 100 млрд евро для Киева. По мнению премьер-министра, эти средства следовало бы предоставить в виде займа и вне общего бюджета, поскольку у стран ЕС не хватает денег.

В любом случае Чехия не будет гарантировать этот [кредит] сказал Бабиш

Премьер добавил, что на саммите ЕС нужно договориться о дальнейших шагах, при этом он усомнился, что вообще удастся о чем-то условиться. По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский наверняка заявит об отсутствии у Киева денег и ракет Patriot для перехвата баллистических ракет, но в Европе это слышали неоднократно. Бабиш сказал, что ждет, с какими заявлениями выступят руководители других стран ЕС.

Ранее европейские лидеры на саммите не смогли договориться о семилетнем бюджете ЕС на 1,76 трлн евро из-за острых разногласий между спонсорами и получателями бюджета.