Кошта: страны ЕС не достигли согласия по бюджету на саммите в Брюсселе

Кошта: странам ЕС не удалось договориться по поводу семилетнего бюджета Кошта: страны ЕС не достигли согласия по бюджету на саммите в Брюсселе

Москва27 ноя Вести.Европейские лидеры на саммите в Брюсселе не достигли соглашения по параметрам следующего многолетнего финансового плана (семилетнего бюджета – прим. ред.) Евросоюза. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Евросовета Антониу Кошта.

Главным вопросом нашей повестки дня стало обсуждение долгосрочного бюджета Европейского союза на 2028-2034 годы​​​. … Мы рассчитывали на интересную дискуссию, и она действительно состоялась как на пленарном заседании, так и в различных рабочих группах. Однако достичь соглашения нам не удалось сказал Кошта

Глава Евросовета отметил, что обсуждение было сосредоточено на трех основных вопросах: общем объеме бюджета, распределении средств между направлениями расходов и сбалансированном пакете новых собственных ресурсов Европейского союза.

По словам Кошты, ряд государств-членов выступили за дальнейшее сокращение общего объема бюджета, но большая часть была против дополнительных урезаний. Некоторые страны даже предложили восстановить часть ранее сокращенного финансирования, особенно в сфере политики сплочения.

Глава Евросовета также отметил, что европейские лидеры на саммите в Брюсселе не смогли согласовать выделение дополнительных 45 миллиардов евро для Киева.

Двадцать четыре государства-члена (из 27 - прим. ред​​​.) поддержали это предложение. Одно из них, Болгария, будет участвовать только в невоенном компоненте, уделяя особое внимание регионам, где проживает ее национальное меньшинство. Мы вернемся к этому вопросу в декабре заявил глава Евросовета журналистам

Кошта добавил, что работа над вопросом новых источников доходов бюджета Евросоюза будет продолжаться.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки считает объем нового бюджета ЕС на 2028-2034 годы слишком большим. В свою очередь, венгерский премьер-министр Петер Мадьяр отказался от участия в новом кредитном пакете Евросоюза для Украины на сумму 45 миллиардов евро.