Москва27 нояВести.Финляндия сохраняет мнение о том, что объем нового бюджета ЕС на 2028-2034 годы слишком большой, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, сообщает РИА Новости.
При этом сокращение размера взносов и общего объема финансирования является положительным шагом, но его недостаточно, отметил Орпо.
Если говорить о том, на каком этапе мы находимся, то главный вопрос по-прежнему - общий объем бюджета. Этот общий объем, по мнению Финляндии, слишком большойпояснил Орпо
Премьер-министр отметил, что главы стран ЕС не утвердят 27 ноября бюджет на 2028–2034 годы.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Италия не намерена поддерживать проект многолетнего бюджета ЕС.