Финляндия заявила, что объем нового бюджета ЕС слишком большой Орпо: объем нового бюджета ЕС слишком большой

Москва27 ноя Вести.Финляндия сохраняет мнение о том, что объем нового бюджета ЕС на 2028-2034 годы слишком большой, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, сообщает РИА Новости.

При этом сокращение размера взносов и общего объема финансирования является положительным шагом, но его недостаточно, отметил Орпо.

Если говорить о том, на каком этапе мы находимся, то главный вопрос по-прежнему - общий объем бюджета. Этот общий объем, по мнению Финляндии, слишком большой пояснил Орпо

Премьер-министр отметил, что главы стран ЕС не утвердят 27 ноября бюджет на 2028–2034 годы.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Италия не намерена поддерживать проект многолетнего бюджета ЕС.