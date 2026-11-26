Италия не поддержит проект бюджета ЕС из-за финансовых потерь Мелони: Италия отказалась одобрять бюджет Евросоюза на текущих условиях

Москва26 ноя Вести.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим на текущем этапе не намерен поддерживать проект многолетнего бюджета Европейского союза, передает издание Democrata.

Об этом она сообщила журналистам в кулуарах внеочередного саммита в Брюсселе.

Глава правительства отметила, что стороны находятся крайне далеко от достижения компромисса по данному вопросу.

Мы в световых годах от решения. Мы этому предложению говорим "нет", поскольку получаем меньше, чем даем подчеркнула премьер

Мелони подчеркнула, что не устанавливает конкретных временных рамок для завершения переговоров, но выдвигает ряд принципиальных условий. Она также добавила, что в настоящий момент не испытывает оптимизма относительно перспектив скорого решения проблемы.

Ранее сообщалось, что мэры итальянских городов обратились к Мелони с призывом пересмотреть критерии закона о военных расходах.