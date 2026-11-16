Москва16 нояВести.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони может получить поддержку от лидера партии "Национальное будущее" Роберто Ванначчи в обмен на отказ от предоставления помощи Киеву. Об этом пишет Politico.
В публикации отмечается, что следующие парламентские выборы могут принести Ванначчии достаточно голосов, чтобы диктовать условия Мелони.
Он озвучивает три условия для сделки: остановить всю поддержку Украины, вернуть на родину неассимилированных мигрантов и "положить конец нашей поддержке зеленой сделки ЕС"сказано в публикации
Ранее глава Еврокомиссии фон дер Ляйен раскрыла формат, в котором Европа собирается участвовать в переговорах по Украине.