Мелони может набрать политические баллы за счет отказа от поддержки Украины

Оппозиция Италии призвала Мелони отказаться от поддержки Киева Мелони может набрать политические баллы за счет отказа от поддержки Украины

Москва16 ноя Вести.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони может получить поддержку от лидера партии "Национальное будущее" Роберто Ванначчи в обмен на отказ от предоставления помощи Киеву. Об этом пишет Politico.

В публикации отмечается, что следующие парламентские выборы могут принести Ванначчии достаточно голосов, чтобы диктовать условия Мелони.

Он озвучивает три условия для сделки: остановить всю поддержку Украины, вернуть на родину неассимилированных мигрантов и "положить конец нашей поддержке зеленой сделки ЕС" сказано в публикации

Ранее глава Еврокомиссии фон дер Ляйен раскрыла формат, в котором Европа собирается участвовать в переговорах по Украине.