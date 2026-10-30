Москва30 окт Вести.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ждет промежуточных выборов в США, чтобы решить вопрос с военной помощью Украине. Об этом в своей колонке написал журналист ИС "Вести" Георгий Подгорный.

Он обратил внимание на то, что Италия не направляла военную помощь Киеву с декабря 2025 года, несмотря на уже подготовленный 13-й пакет поставок.

Под предлогом внутренних разногласий и ожидания выборов в Конгресс США Рим не спешит тратиться на Украину. Решение примут уже 3 ноября: отправить Киеву оружие или снова подождать. Именно украинский вопрос спровоцировал раскол в правительстве. Вице-премьер Маттео Сальвини открыто выступает против поддержки Киева, ибо это не путь к миру. Против него — глава МИД Антонио Таяни и министр обороны Гвидо Крозетто, которые выступают за продолжение поддержки киевского режима написал Подгорный

Ранее итальянские СМИ писали, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони в преддверии выборов, запланированных на 2027 год, вынуждена оправдываться перед избирателями за поддержку Украины.