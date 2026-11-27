Переговоры о бюджете ЕС в Брюсселе закончились скандалом Politico: семь стран ЕС покинули переговоры о бюджете в Брюсселе

Москва27 ноя Вести.В Брюсселе досрочно и со скандалом завершился саммит Евросоюза (ЕС) по новому долгосрочному бюджету сообщества: семь стран-участниц объединения в знак протеста бойкотировали предложенный главой Евросовета Антониу Коштой формат закрытых консультаций в малых группах. Об этом пишет Politico.

Саммит завершился без соглашения, но это не стало неожиданностью. Неожиданным стало другое: семь стран покинули переговоры в знак протеста... Семь стран, выступающие за сокращение бюджета даже бойкотировали формат обсуждений, предложенный председателем Евросовета Антониу Коштой, в рамках которого участники должны были разбиться на небольшие группы говорится в публикации

Как сообщает издание, из-за непреодолимых разногласий между лидерами запланированный второй день заседаний был отменен, участники встречи разъехались по своим странам сразу после полуночи. Новый формат работы в малых группах не приблизил участников к достижению соглашения.

После нескольких часов встреч в небольших группах лидеров несколько стран, выступавших за сокращение бюджета, – Дания, Швеция, Бельгия и Австрия – вышли из переговоров, заявив, что этот метод ведения переговоров направлен на то, чтобы настроить их друг против друга. написано в статье

Кроме того, отмечают собеседники Politico, участникам саммита никто не объяснил необходимость разделения на малые группы и принцип их работы. Более того, представителям стран ЕС не предложили альтернативных вариантов.

Следующие обсуждения семилетнего бюджета, который также включает помощь Украине, состоятся в декабре. Завершить процесс утверждения этого проекта в ЕС планируют до апрельских выборов во Франции.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите в Брюсселе, посвященном многолетнему финансовому плану, выступил за участие всех 27 государств Евросоюза в финансовой поддержке Украины. Глава Евросовета Антониу Кошта на итоговой пресс-конференции саммита заявил, что три страны Европейского союза не поддержали дополнительное финансирование Киева на 2027 год в размере 45 млрд евро.