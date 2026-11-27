ТАСС: второй день саммита ЕС отменили из-за провала переговоров по бюджету

ТАСС: провал переговоров о бюджете привел к отмене второго дня саммита ЕС ТАСС: второй день саммита ЕС отменили из-за провала переговоров по бюджету

Москва27 ноя Вести.Лидеры Евросоюза решили перенести на декабрь обсуждение бюджета ЕС, включая финансовую помощь Киеву на 2027 год, и отменили второй день европейского саммита, пишет ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Вопрос семилетнего бюджета и помощи Украине вызвал острые разногласия между странами.

Дискуссия завершилась без практического результата. Обсуждение семилетнего бюджетного плана ЕС и финансирования Украины перенесено на декабрь. Второй день саммита отменен цитируется сообщение дипломатического источника

Также отменены все медийные мероприятия второго дня саммита.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта на итоговой пресс-конференции саммита ЕС заявил, что три страны ЕС не поддержали дополнительное финансирование Киева на 2027 год на 45 млрд евро.