Мерц: второй день саммита ЕС по бюджету отменен из-за разногласия между членами

Мерц объявил об отмене второго дня саммита ЕС по бюджету Мерц: второй день саммита ЕС по бюджету отменен из-за разногласия между членами

Москва27 ноя Вести.Второй день саммита Европейского союза (ЕС) по бюджету не состоится из-за разногласий между членами союза, однако переговоры продолжатся 17 декабря, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РИА Новости.

Сегодня мы еще не пришли к окончательному соглашению. Это неудивительно, я не ожидал иного. А завтра мы не намерены продолжать, а встретимся вновь 17 декабря приводит РИА Новости слова Мерца

Отказ ряда стран участвовать в переговорах по бюджету ЕС на 2028–2034 годы поставил саммит ЕС в Брюсселе на грань срыва.

Бюджет ЕС на 2028–2034 годы составляет 1,6 трлн евро.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что шансы на согласование бюджета ЕС в Брюсселе равны нулю.