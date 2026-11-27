Кошта: 3 страны Евросоюза не поддержали допфинансирование Киева на 45 млрд евро

Кошта: три страны ЕС отказались поддержать допфинансирование Киева на €45 млрд Кошта: 3 страны Евросоюза не поддержали допфинансирование Киева на 45 млрд евро

Москва27 ноя Вести.Три страны Европейского союза не поддержали дополнительное финансирование Киева на 2027 год на 45 млрд евро, заявил глава Евросовета Антониу Кошта на итоговой пресс-конференции саммита ЕС.

24 страны ЕС поддержали предложение Еврокомиссии по дополнительному финансированию Украины на 45 млрд евро. Одна из них - Болгария - поддержит только невоенную составляющую этого финансирования, которая будет предназначена для регионов, где проживает их национальное меньшинство сказал глава Евросовета

Кошта добавил, что страны продолжат обсуждение этого вопроса на следующем саммите Евросоюза в декабре.

Таким образом, Венгрия, Чехия и Словакия, ранее объявившие об отказе поддерживать эту программу, не изменили на саммите свою позицию.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц на саммите в Брюсселе, посвященном многолетнему финансовому плану (семилетнего бюджета – прим. ред.) Евросоюза, выступил за участие всех 27 государств Евросоюза в финансовой поддержке Украины. Канцлер Австрии Кристиан Штокер поддержал Мерца, заявив, что ЕС нужно "общее решение".