Москва27 нояВести.Три страны Европейского союза не поддержали дополнительное финансирование Киева на 2027 год на 45 млрд евро, заявил глава Евросовета Антониу Кошта на итоговой пресс-конференции саммита ЕС.
24 страны ЕС поддержали предложение Еврокомиссии по дополнительному финансированию Украины на 45 млрд евро. Одна из них - Болгария - поддержит только невоенную составляющую этого финансирования, которая будет предназначена для регионов, где проживает их национальное меньшинствосказал глава Евросовета
Кошта добавил, что страны продолжат обсуждение этого вопроса на следующем саммите Евросоюза в декабре.
Таким образом, Венгрия, Чехия и Словакия, ранее объявившие об отказе поддерживать эту программу, не изменили на саммите свою позицию.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц на саммите в Брюсселе, посвященном многолетнему финансовому плану (семилетнего бюджета – прим. ред.) Евросоюза, выступил за участие всех 27 государств Евросоюза в финансовой поддержке Украины. Канцлер Австрии Кристиан Штокер поддержал Мерца, заявив, что ЕС нужно "общее решение".