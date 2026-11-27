Welt: Мерц настаивает на участии всех 27 стран ЕС в помощи Украине

Мерц призвал все 27 стран Евросоюза принять участие в оказании помощи Киеву Welt: Мерц настаивает на участии всех 27 стран ЕС в помощи Украине

Москва27 ноя Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите в Брюсселе, посвященном многолетнему финансовому плану, выступил за участие всех 27 государств Евросоюза в финансовой поддержке Украины.

Это задача, которую мы должны выполнить вместе… к Европейскому союзу относятся 27, а не 23 или 24 страны цитирует Мерца издание Welt

На данный момент помощь Украине не оказывают Словакия, Чехия и Венгрия. Эти три страны договорились не участвовать в обеспечении кредита Киеву на 90 миллиардов евро.

Канцлер Австрии Кристиан Штокер поддержал требование Мерца.

Нам нужно общее решение… Исключения, подобные тем, что были сделаны до сих пор, больше не могут быть путем вперед. Необходим другой подход отметил Штокер

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что европейские лидеры на саммите в Брюсселе не достигли соглашения по параметрам следующего многолетнего финансового плана ЕС на 2028-2034 годы​​​. Кошта отметил, что обсуждение было сосредоточено на трех основных вопросах: общем объеме бюджета, распределении средств между направлениями расходов и сбалансированном пакете новых собственных ресурсов Европейского союза.