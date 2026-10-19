После саммита в политике Евросоюза начался "идеальный шторм" Politico: после саммита в Брюсселе в ЕС начался "идеальный политический шторм"

Москва19 окт Вести.Руководства государств Европейского союза на саммите не смогли принять значимых решений, и это означает начало "идеального шторма" в политике объединения, пишет издание Politico, ссылаясь на источники.

В публикации отмечается, что главной проблемой ЕС остаются несогласованный бюджет, а также выборы в Италии, Испании и Франции, итоги которых могут оказать влияние на ключевые решения союза. По словам собеседника газеты, в ближайшее время Евросоюз столкнется с серьезными препятствиями.

По мнению источников Politico, политическая ситуация в 2027 году будет только хуже. Как считает один из дипломатов, Европа остается без очевидного лидера и, хотя глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обладает большой властью, политиков, сравнимых с бывшими канцлером ФРГ и президентом Франции Ангелой Меркель и Франсуа Миттераном, в Еросоюзе больше нет.