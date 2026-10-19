Эксперт Белов заявил, что крупнейшие державы Евросоюза находятся в кризисе Эксперт Белов: две крупнейшие державы Евросоюза находятся в кризисе

Москва19 окт Вести.Крупнейшие державы Евросоюза, Германия и Франция, находятся в кризисе, а их лидеры имеют минимальную поддержку своего электората. Об этом ИС "Вести" рассказал заведующий Отделом страновых исследований Института Европы РАН, вице-президент международной организации Общество "Россия – Германия" Владислав Белов.

Он отметил, что в Германии у населения есть более мирный процесс выстраивания диалога с властью благодаря отсутствию радикальных групп.

Две крупнейшие державы Евросоюза, Германия и Франция, по-прежнему в кризисе. Что у [канцлера ФРГ] Фридриха Мерца минимальная электоральная популярность среди граждан, что у [президента Франции Эммануэля] Макрона. Ситуации, естественно, разные. В Германии традиции диалога с властью все-таки выстроены, и, как правило, таких демонстраций, как во Франции, протестных движений с использованием небольших радикальных групп, которые как ложка дегтя, превращают разумные протесты в нерегулируемые демонстрации силы, нет рассказал Белов

Он отметил, что постоянная смена глав правительств, происходящая во Франции, показывает, что страна находится "у разбитого экономического корыта".

Перейдем ко Франции, где президент готовится уйти в небытие. Ну, конечно, останется в истории, но не как Наполеон, хотя примерно такого же роста физического, но не политического. Напомню, что в середине апреля будут очередные президентские выборы. Поэтому постоянная смена правительств, глав правительств, соответствующих министров привели к тому, что Франция находится у разбитого экономического корыта объяснил Белов

Эксперт заявил, что проблема с согласованием бюджета ЕС на 7 лет отражает ситуацию во всем Евросоюзе.

Это [беспорядки во Франции и ФРГ] происходит на фоне заседания в Брюсселе и попыток принятия семилетнего финансового бюджета, который как в зеркале отражает все проблемы не только Франции и Германии, но и других стран Евросоюза, а также вышедшей из него Британии, которая находится в не лучшем положении рассказал Белов

Ранее сообщалось, что на фоне протестов во Франции глава МВД республики попытался уйти в отставку. Президент Эммануэль Макрон ее не принял.