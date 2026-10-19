Москва19 октВести.Крупнейшие державы Евросоюза, Германия и Франция, находятся в кризисе, а их лидеры имеют минимальную поддержку своего электората. Об этом ИС "Вести" рассказал заведующий Отделом страновых исследований Института Европы РАН, вице-президент международной организации Общество "Россия – Германия" Владислав Белов.
Он отметил, что в Германии у населения есть более мирный процесс выстраивания диалога с властью благодаря отсутствию радикальных групп.
Две крупнейшие державы Евросоюза, Германия и Франция, по-прежнему в кризисе. Что у [канцлера ФРГ] Фридриха Мерца минимальная электоральная популярность среди граждан, что у [президента Франции Эммануэля] Макрона. Ситуации, естественно, разные. В Германии традиции диалога с властью все-таки выстроены, и, как правило, таких демонстраций, как во Франции, протестных движений с использованием небольших радикальных групп, которые как ложка дегтя, превращают разумные протесты в нерегулируемые демонстрации силы, нетрассказал Белов
Он отметил, что постоянная смена глав правительств, происходящая во Франции, показывает, что страна находится "у разбитого экономического корыта".
Перейдем ко Франции, где президент готовится уйти в небытие. Ну, конечно, останется в истории, но не как Наполеон, хотя примерно такого же роста физического, но не политического. Напомню, что в середине апреля будут очередные президентские выборы. Поэтому постоянная смена правительств, глав правительств, соответствующих министров привели к тому, что Франция находится у разбитого экономического корытаобъяснил Белов
Эксперт заявил, что проблема с согласованием бюджета ЕС на 7 лет отражает ситуацию во всем Евросоюзе.
Это [беспорядки во Франции и ФРГ] происходит на фоне заседания в Брюсселе и попыток принятия семилетнего финансового бюджета, который как в зеркале отражает все проблемы не только Франции и Германии, но и других стран Евросоюза, а также вышедшей из него Британии, которая находится в не лучшем положениирассказал Белов
Ранее сообщалось, что на фоне протестов во Франции глава МВД республики попытался уйти в отставку. Президент Эммануэль Макрон ее не принял.