Москва8 окт Вести.В Европе налицо цивилизационный и партийно-политический кризис. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН, вице-президент международной организации Общество "Россия-Германия" Владислав Белов.

Эксперт отметил, что Европе однозначно не везет с политическими элитами, тогда как простые европейцы – хорошие люди.

Сложно назвать хоть одной государство Европейского Союза, где было бы правительство, которым электорат доволен. В первую очередь, это касается ведущих государств, начнем с Германии. Дальше идет Франция, Италия, Испания. За пределами Евросоюза, конечно, Британия. Поэтому кризис цивилизационный и партийно-политический налицо. Миграционный, да, как говорится, Европа не избавилась от проблем с нелегальной миграции. Сегодня мы говорим про энергетику, про топливный кризис добавил эксперт

Ранее телеканал CNN сообщил, что беспрецедентная волна протестов во Франции обнажила растущие финансовые проблемы страны, которые с большой вероятностью могут вызвать масштабный кризис в Европе. Собеседники канала отметили, что экономические проблемы во Франции, вероятно, перейдут в соседние страны.