Москва16 окт Вести.Кризис доверия становится испытанием для европейского общества, отмечает автор ИС "Вести" Алексей Петров.

По его мнению, нынешние события, разворачивающиеся во Франции, лишь подтверждают, что европейское общество следует привести в чувство.

Приводить в чувство, нужно, кажется, саму Европу. Кризис доверия становится испытанием для европейского общества. Французская молодежь упорно громит магазины, противостоит органам правопорядка. Причем бросается в глаза не только масштаб погромов - это для Франции не новость - а уже степень жестокости отметил Петров

Журналист отметил, что для французов улица фактически становится способом решения проблем, поскольку доверия к элитам уже нет.

Возникает вопрос, как далеко зайдут беспорядки: президентские выборы во Франции все ближе, память о "желтых жилетах" свежа добавил он

Ранее французские СМИ сообщили, что на субботу, 17 октября, во Франции запланировано порядка 250 акций протеста, при этом еще порядка 60 демонстраций находятся на стадии подготовки.

О том, как нынешняя Европа отказывается от доверия в пользу агрессии – в авторской колонке автора ИС "Вести" Алексея Петрова.