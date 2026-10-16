Москва16 октВести.Кризис доверия становится испытанием для европейского общества, отмечает автор ИС "Вести" Алексей Петров.
По его мнению, нынешние события, разворачивающиеся во Франции, лишь подтверждают, что европейское общество следует привести в чувство.
Приводить в чувство, нужно, кажется, саму Европу. Кризис доверия становится испытанием для европейского общества. Французская молодежь упорно громит магазины, противостоит органам правопорядка. Причем бросается в глаза не только масштаб погромов - это для Франции не новость - а уже степень жестокостиотметил Петров
Журналист отметил, что для французов улица фактически становится способом решения проблем, поскольку доверия к элитам уже нет.
Возникает вопрос, как далеко зайдут беспорядки: президентские выборы во Франции все ближе, память о "желтых жилетах" свежадобавил он
Ранее французские СМИ сообщили, что на субботу, 17 октября, во Франции запланировано порядка 250 акций протеста, при этом еще порядка 60 демонстраций находятся на стадии подготовки.
О том, как нынешняя Европа отказывается от доверия в пользу агрессии – в авторской колонке автора ИС "Вести" Алексея Петрова.