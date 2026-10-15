BFMTV: во Франции на субботу запланировали около 250 протестов

Во Франции готовят около 250 акций протеста на субботу BFMTV: во Франции на субботу запланировали около 250 протестов

Москва15 окт Вести.Порядка 250 акций протеста запланировано во Франции на субботу, 17 октября. Еще примерно 60 демонстраций находятся на стадии подготовки, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на окружение министра внутренних дел страны.

Звучали призывы к блокировкам и стихийным собраниям 17 октября, в частности на кольцевых развязках​​​. Кроме того, по всей стране готовятся несколько демонстраций, большинство из которых будут официально заявлены в префектуры сказал источник телеканала после совещания министра с руководителями ведомств, главой парижской полиции и представителями спецслужб

В окружении министра также предупредили о риске беспорядков, в частности во время шествий в Париже и других крупных городах. Это связывают с участившимися призывами к насилию в социальных сетях.

Источник BFMTV отметил, что ультралевые активисты, вероятно, попытаются спровоцировать эскалацию, используя привычные методы: нападения на сотрудников правоохранительных органов и акты вандализма.

По его словам, в субботних акциях могут принять участие разные группы протестующих, включая ультралевых активистов, школьников, бывших участников движения "желтых жилетов", таксистов, медсестер, строителей и представителей профсоюзов.

Во Франции уже несколько недель проходят массовые протесты старшеклассников. Они выступают из-за перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождались беспорядками, полиция применяла против протестующих слезоточивый газ и водометы.

Школьные и студенческие протесты во Франции переросли в политическое движение, заявил ранее в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" внук экс-президента Франции Шарля де Голля, председатель и основатель "Фонда Пьера де Голля за мир, согласие и дружбу между народами" Пьер де Голль.