Москва13 окт Вести.Школьные и студенческие протесты во Франции переросли в политическое движение, народ понимает, что власти его не слушают, заявил внук экс-президента Франции Шарля де Голля, председатель и основатель "Фонда Пьера де Голля за мир, согласие и дружбу между народами" Пьер де Голль в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Сейчас есть выступления и студентов, людей, которые хотели бы верить в свое будущее, которые сегодня получают образование, чтобы иметь работу. Получается они не верят в свое будущее, в свое политическое развитие. И эти выступления сегодня вылились в политическое движение… Нужно сказать, что Франция - это та страна, которая очень активно на подобные выступления отвечает отметил де Голль

Все, что сейчас получается сделать у французских властей, это удерживать свои места за счет развития мифа о российской угрозе, хотя у них просто нет программы развития страны, добавил он.

Если бы [президент Франции Эммануэль] Макрон был голлистом (французская политическая идеология, основанная на идеях генерала Шарля де Голля), он бы просто ушел в отставку, и он бы послушал свой народ, потому что суверенитет Франции - это вера народа, это желание народа действовать в соответствии со своими чаяниями. Сейчас народ больше не верит в своего президента, и народ понимает, что его не слушают, его не представляют на должном уровне сказал Пьер де Голль

Протесты старшеклассников и студентов во Франции идут больше двух недель. Участники выступают против перегруженного расписания, дефицита кадров и других проблем французского образования. Демонстрации сопровождаются беспорядками и столкновениями протестующих с полицией.