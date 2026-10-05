Внук де Голля заявил, что французская молодежь потеряла доверие к СМИ во Франции

Внук де Голля: французская молодежь перестала доверять политикам и СМИ Внук де Голля заявил, что французская молодежь потеряла доверие к СМИ во Франции

Москва5 окт Вести.Французская молодежь утратила доверие к политикам и государственным СМИ. Об этом заявил в беседе с РИА Новости внук экс-президента Франции Шарля де Голля, заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль.

Они [французская молодежь] больше не верят своим политикам. Они больше не верят главным средствам массовой информации. Они знают, что им лгут и искажают реальность сказал де Голль

Внук экс-президента Франции выразил уверенность, что европейской молодежи следует обратиться к традиционным ценностям и устоявшимся идеалам.

Нужен здравый смысл, нужны родители и школьные учителя, нужны проводники, отстаивающие культуру, единство. Я думаю, что сегодняшнее молодое поколение очень нуждается в том, чтобы их слушали, им нужна любовь отметил де Голль

Он добавил, что, по его мнению, в этом смысле Россия - хороший пример.

Ранее стало известно, что в ходе масштабных протестов во Франции 24 учебных заведения были подожжены или разгромлены. Французский министр национального образования Эдуар Жеффре заявил, что из-за протестов в стране работу приостановили от 400 до 500 учебных заведений.

Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и сейчас охватили всю Францию. Их участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования.