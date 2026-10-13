Внук Шарля де Голля: власти Франции парализуют мыслительный процесс в стране Де Голль: власти Франции парализуют весь мыслительный процесс в стране

Москва13 окт Вести.Власти Франции парализуют развитие, реформы и весь мыслительный процесс в стране. Такое мнение высказал председатель и основатель "Фонда Пьера де Голля за мир, согласие и дружбу между народами", внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля, Пьер де Голль в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Необходимо, чтобы была какая-то очень сильная встряска, чтобы Франция встала с колен, отряхнулась и пошла вперед. И чтобы была более сильная администрация, действительно хорошие чиновники, которые могут провести необходимые реформы. А сегодня они парализуют все реформы, парализуют мыслительный процесс в принципе во Франции сказал он

По его мнению, происходящие сейчас процесс во Франции стали следствиям некачественной работы чиновников.

Та тьма, в которой мы сегодня оказались, возникла тоже по причине недостаточно хорошей работы чиновников. Поэтому выступают люди, в том числе и студенты заявил он

Ранее сообщалось, что после студенческих демонстраций французские власти опасаются масштабных протестов фермеров в ноябре из-за сельскохозяйственного кризиса.