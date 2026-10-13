Внук генерала де Голля считает, что страны ЕС отвернутся от фон дер Ляйен Де Голль: большинство стран ЕС скоро отвернется от фон дер Ляйен с ее диктатурой

Москва13 окт Вести.Страны Евросоюза начнут отстаивать суверенные интересы, отказавшись от навязанных Еврокомиссией установок. Такое мнение высказал внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля, Пьер де Голль в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Суверенные государства, несмотря на то, что мы находимся в союзе, все равно будем отстаивать свой народ, свои национальные суверенные интересы в духе де Голля. И госпожа Урсула фон дер Ляйен со своей диктатурой в какой-то момент добьется того, что большинство от нее отвернется уверен он

Пьер де Голль также отметил, что глава Еврокомиссии ошибается в своих взглядах.

Она просто нарушит тот баланс, который сегодня существует, и нарушит баланс на европейском и международном уровне. Тот диктат, который она пытается навязать, совершенно ясно, не будет идти в соответствии с видением народа, и народ повернется к России полагает эксперт

Что касается сегодняшней ситуации в стране, то, по его словам, необходима очень сильная встряска, чтобы Франция встала с колен, однако сегодня чиновники парализуют все реформы и весь мыслительный процесс в стране.