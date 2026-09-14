Внук де Голля призвал к выходу Франции из командования НАТО Пьер де Голль: Франция должна вернуть независимость и выйти из командования НАТО

Москва14 сен Вести.Франции следует избавиться от стратегической зависимости от США и выйти из объединенного командования НАТО. Такого мнения придерживается Пьер де Голль, внук экс-президента страны Шарля де Голля.

По его словам, сейчас как раз подходящий момент для такого шага.

Я не думаю, что уже слишком поздно. Напротив, полагаю, настал момент для того, чтобы Франция снова обрела легитимность в глазах собственного народа сказал он РИА Новости

Франция выходила из военных структур НАТО в период президентства Шарля де Голля, в 1966 году. Однако 40 лет спустя, в 2009-м, когда страну возглавлял Николя Саркози она вернулась туда.

Ранее Пьер де Голль упрекал западных лидеров в утрате политической свободы. По его словам, они попали в зависимость от крупных лоббистских, промышленных и финансовых групп, приведших их к власти.