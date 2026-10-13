Москва13 окт Вести.Решения президента Франции Эммануэля Макрона продиктованы технократами, которые борются с Россией. Такое мнение высказал председатель и основатель "Фонда Пьера де Голля за мир, согласие и дружбу между народами", внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля, Пьер де Голль в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Макрон говорит, что он будет защищать государство, суверенитет и будет объединять Францию, чтобы активно работать во внешней политике. Но мы задаем вопрос, а что народ-то скажет, если ему зададут такой вопрос, если будет референдум? Макрон никогда не осмелится задать такой вопрос на референдуме. Он просто будет идти тем же самым курсом, потому что все большие решения, - это решения технократов больших компаний, для которых интересно в определенных ситуациях бороться с Россией, а в определенных ситуациях с ней сотрудничать. Потому что все равно все скатывается к ценам - стоимости топлива и стоимости жизни сказал он

При этом, убежден внук генерала де Голля, в Европе понимают, что такое коррупция на Украине, кто это все финансирует и за средства чьих налогоплательщиков сегодня Украина оказалась в такой ситуации.

В действительности, подчеркнул эксперт, Украина страдает от иллюзий, ей необходимо стремиться к миру, а не подпитывать навязанные ей иллюзии.