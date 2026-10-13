Москва13 окт Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает искать поводы "правильно" тратить деньги, в том числе выделяя средства Украине, чтобы удержаться у власти. Об этом внук экс-президента Франции Шарля де Голля, председатель и основатель "Фонда Пьера де Голля за мир, согласие и дружбу между народами" Пьер де Голль в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Де Голль обратил внимание на финансовый кризис, разразившийся в Европе, который, по его словам, затрагивает все категории населения.

И Макрон продолжает просто искать поводы, чтобы якобы правильно тратить деньги для того, чтобы остаться в своем кресле. А народ Франции этого не хочет. 80% нашего населения совершенно четко выступают против направления французских солдат на Украину… Правительство Макрона действуют не в интересах нашего народа, вместо того, чтобы восстанавливать собственную экономику сказал он

По мнению Пьера де Голля, Франции необходимо восстановить прямой диалог с Россией, ведь это возврат к тем ценностям, которые закладывал Шарль де Голль.