Москва5 окт Вести.Спасение Европы — в возвращении к истокам. Необходимо сменить оторванную от реальности элиту на лидеров, для которых национальный суверенитет и интересы народа важнее диктата глобальных структур. Об этом заявил для "Соловьёв live" председатель и основатель "Фонда Пьера де Голля за мир, согласие и дружбу между народами", внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля, Пьер де Голль, сообщает ИС "Вести".

По его словам, верхушка Европы — элита, которая является продуктом "выращивания" финансово-промышленных лоббистов. Эти люди полностью обязаны статусом и капиталом своим покровителям. Однако сегодня пространство для их маневра сузилось до предела: они оказались в эпицентре борьбы против всесильной административной машины и ее верных функционеров.

Речь идет об элите, которая полностью была обучена, сформатирована и обустроена финансово-промышленными лобби. Для такой страны, как Франция, нужно избавиться от этих высших чиновников. Это карьеристы, которые далеки от народа и которые больше не интересуются народом и которые отрезаны от реальности. У нас нет больше политической элиты, которая влюблена в свой собственный народ, как был влюблен мой дед, потому что он стремился к тому, чтобы Франция была великой, суверенной и стремилась к благополучию. И мой дед выступал за интересы всех, без всякого различия класса, без надменности. Это была политическая элита, Франции люди, учившиеся в престижных учебных заведениях. Нужно вернуться к народу, к суверенитету и проблемам политических элит сегодня, А сегодняшние политики не слышат народ, они презирают его. Это просто невероятно, что во Франции люди делают политическую карьеру 40-50 лет, когда нужно это все обновить. То есть у них нет достаточной моральной ответственности и этической ответственности. Нужно мужество, чтобы преобразить страну, чтобы объединить, собрать людей вокруг одного идеала — национальной Франции, как в Германии, как в Италии, как в Испании, это нужно переосмыслить и сделать так, чтобы технократия, которая сейчас у власти, не была бы столь всемогущей и несменяемой заявил де Голль

По его мнению, изменений в Европе добиться будет трудно.

Потому что европейское сообщество всюду господствует у власти из никем не избранных комиссаров, председателей Европейских комиссий, которые издают директивы, которые могут отключить финансирование. Эти директивы часто противоположны интересам государств-членов. Нужно много мужества, много смелости, чтобы выступить против этих директив и вновь основать Европу. Европа должна вдохновляться примером БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества. То есть существуют альтернативы, которые позволят Европе обрести другие ориентиры, чтобы иначе думать, другую дипломатию, чтобы выйти из этого упадка сказал де Голль

Ранее он заявил, что хотел бы видеть у будущего французского лидера качества, которыми обладает российский президент Владимир Путин.