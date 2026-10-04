Москва4 окт Вести.Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль хотел бы видеть у будущего французского лидера качества, которыми обладает российский президент Владимир Путин. Об этом он заявил РИА Новости.

Я бы хотел, чтобы будущий президент Франции обладал качествами господина Путина заявил де Голль

По словам де Голля, такого же мнения придерживается и значительная часть французского общества, уставшая, как он считает, от некомпетентности и лживости действующих властей Франции. Он подчеркнул, что французский народ не следует отождествлять с французским правительством, поскольку, по его оценке, нынешние власти поддерживают менее 20% населения.

Ранее де Голль рассказал, что иностранцы, впервые приезжающие в Россию, часто бывают удивлены тем, какой они видят страну. По его словам, многие ранее не знакомые с Россией открывают для себя современное, открытое, мирное, теплое и гостеприимное государство.