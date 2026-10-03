Москва3 окт Вести.Иностранцы, впервые приезжающие в Россию, часто удивляются ее этническому разнообразию, а также современности и открытости, заявил внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль РИА Новости.

Все люди (иностранцы - прим. ред.), которые приезжают сюда (в Россию - прим. ред.), которые до этого не знали Россию, оказываются удивлены, обнаружив современную, открытую, мирную, теплую и гостеприимную страну с невероятным этническим разнообразием сказал он

Де Голль отметил, что его самого и супругу особенно впечатлило мирное сосуществование разных народов России, которые живут в гармонии.

Он добавил, что на Западе, включая Европу и США, разнообразие нередко становится причиной социальных конфликтов и остается острым политическим вопросом. В России же, по мнению де Голля, это воспринимается как естественная часть жизни.

Ранее де Голль сообщил, что хотел бы получить российский паспорт.