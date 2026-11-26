Внук генерала де Голля уверен, что Макрон не сможет разрушить отношения с РФ Внук генерала де Голля: Макрон не сможет разрушить вековые отношения с Россией

Москва26 ноя Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон, который скоро уйдет с поста, не сможет разрушить отношения с Россией, длящиеся несколько столетий, заявил председатель и основатель "Фонда Пьера де Голля за мир, согласие и дружбу между народами", внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль в интервью ИС "Вести".

Эммануэль Макрон не вечен, он уйдет в апреле месяце, после него будет другой президент. И стоит надеяться, что ситуация изменится. Наши два народа объединяют несколько столетий дружбы и отношений. Поэтому это не какая-то марионетка проходящая, которая изменит такое положение вещей. Он не сможет разрушить то, что нас объединяет. Я в это не верю сказал де Голль

Выборы президента во Франции пройдут в 2027 году. Действующий глава Эммануэль Макрон не сможет выдвинуть свою кандидатуру, он уже избирался дважды.

Ранее лидер французской партии "Национальное объединение", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала сделать республику "нацией мира" в случае победы на выборах в 2027 году.