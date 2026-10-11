Москва11 окт Вести.Французские власти опасаются масштабных протестов фермеров в ноябре из-за сельскохозяйственного кризиса. Об этом сообщает газета Journal du Dimanche.

В издании отметили, что кризис может быть вызван в том числе аномальной засухой.

"Невообразимый сельскохозяйственный хаос": таков прогноз правительства на ноябрь, после того как фермеры вернутся с полей и подведут финансовые итоги следует из публикации

Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар в интервью газете заявила, что точная информация о финансовых потерях из-за жаркого лета станет известна только к концу октября.

Аномально высокие температуры держались во Франции несколько месяцев. Самый высокий показатель был зафиксирован в сентябре - 40,3 градуса. Из-за жары в шести департаментах страны объявили оранжевый уровень погодной опасности.