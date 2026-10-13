Протестующие о политике Макрона: война – это бедствие, она нам не нужна

Война нам не нужна: французские студенты о политике Макрона Протестующие о политике Макрона: война – это бедствие, она нам не нужна

Москва13 окт Вести.Французская молодежь против войны, расходы на которую среди прочего приводят к сокращению бюджета на образование. Об этом заявил ИС "Вести" Гектор Клеман – один из студентов, протестующих на улицах Франции.

В Париже сегодня прошли сразу две параллельные манифестации против политики действующей власти во главе с президентом Эммануэлем Макроном. В результате было парализовано движение в южной и центральной частях французской столицы.

Мы против войны, она нам не нужна. Война – это бедствие, это яд! С момента прихода Макрона к власти военный бюджет вырос в семь раз, тогда как бюджет на образование каждый год сокращался. Молодежь не воспитаешь, просто вручив ей ружья. Отправляя молодых людей на поле боя, мы не получим квалифицированных кадров, способных строить будущее страны. Нам война не нужна подчеркнул Клеман

Школьные и студенческие протесты во Франции переросли в политическое движение, заявил ранее в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" внук экс-президента Франции Шарля де Голля, председатель и основатель "Фонда Пьера де Голля за мир, согласие и дружбу между народами" Пьер де Голль.