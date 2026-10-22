"Ненавистен всем": педагог обвинила Макрона в разрушении Франции Учитель из Франции раскритиковала Макрона за разрушительную политику

Москва22 окт Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон ведет разрушительную внутреннюю политику и при этом продолжает оказывать финансовую помощь Украине, заявила учитель начальных классов в школе в пригороде Парижа по имени Александра.

По ее словам, участвующие в акциях протеста, которые проходят по всей стане, недовольны ростом цен, недостаточным финансированием школ и нехваткой педагогов. Однако Макрон предпочитает помогать Украине за счет налогов соотечественников, возмутилась педагог в беседе с РИА Новости.

Сколько было президентов во Франции, но чтобы иметь такую репутацию у народа, чтобы быть настолько ненавистным всем, это надо постараться. Он просто разрушает страну. И самое главное, он абсолютно непробиваемый. То есть он все равно говорит, что мы будем помогать Украине сказала Александра

Протесты во Франции вспыхнули во второй половине сентября, когда в бедных пригородах Парижа ученики вышли на демонстрации в связи с ветхим состоянием школьных зданий, нехваткой учителей и несправедливыми условиями поступления в вузы. Вскоре движение охватило более тысячи лицеев по всей стране. Постепенно к протестующим начали присоединяться учителя, студенты, профсоюзы и участники движения “желтых жилетов”. Помимо вышеперечисленного, протестующие недовольны ростом повседневных расходов, снижением покупательской способности, недостаточным финансирование образования и государственных услуг.

Акции протеста стали сопровождаться погромами и столкновениями с полицией. По последним данным, задержаны около 2,4 тысячи человек.