Москва6 окт Вести.Ядром массовых протестов во Франции являются школьники из проблемных районов больших городов и эмигрантских пригородов. Кроме того, к беспорядкам присоединяются и представители леворадикальных группировок, рассказал в интервью ИС "Вести" ведущий научный сотрудник Отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Федоров.

Это больше касается лицеистов из так называемых проблемных французских районов больших городов, эмигрантских пригородов. Там, конечно, система образования совсем в плохом состоянии… Это и организованные молодежные преступные группировки, торговцы наркотиками и прочее, чего там только нет отметил эксперт

При этом к забастовкам присоединяются и студенты престижных учебных заведений, в том числе Сорбонны, отметил политолог.

Пошла информация, что и престижный лицей в Париже, лицей Генриха IV, тоже забастовал… К ним присоединились студенты, видимо, не знаю, какие там, то ли Сорбонны. Не только проблемные какие-то районы, но и центр, так сказать, престижные лицеи - их тоже не миновали эти события подчеркнул Федоров

Участие в погромах во Франции принимают и представители различных леворадикальных группировок.

Эти погромы, которые мы видим, часто это, может быть, даже не совсем лицеисты, а это молодежные, как правило, "левацкие" группировки… присоединяются к выступлениям школьников и профсоюзов, и начинаются вот эти погромы, которые мы видим, столкновения с полицией подытожил политолог

Ранее сообщалось, что более тысячи человек пострадали во Франции в результате беспорядков, которые сопровождали протестные акции учащихся школ.