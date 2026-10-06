Москва6 окт Вести.Причина протестов во Франции кроются в экономическом фундаменте современной системы образования. Об этом ИС "Вести" заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Безусловно, общественно-политическая ситуация Франции начала XIX века разительно отличается от того, что мы имеем на данный день. Тогда, в 1819 году, власти стали жестоко подавлять свободомыслие, и в школах возникла такая ситуация, в результате чего появилось такое сопротивление, движение сопротивления, которое переросло в открытую конфронтацию. Нынешние беспорядки, они носят другой характер, имеют под собой, на мой взгляд, некоторые другие причины. Дело в экономическом фундаменте современной системы образования