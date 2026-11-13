Около 60 акций протеста пройдет во Франции 14 ноября, заявил глава МВД страны Глава МВД Франции: 50-60 акций протеста пройдет в стране 14 ноября

Москва13 ноя Вести.От 50 до 60 протестных акций пройдет во Франции 14 ноября, сообщил глава французского МВД Лоран Нуньес.

Мы ожидаем, что будет от 50 до 60 шествий по всей территории страны сказал министр в эфире телеканала LCI

Глава ведомства также выразил обеспокоенность тем, что к субботним митингам не присоединятся профсоюзы, обладающие большим опытом в проведении подобных мероприятий. По его словам, основную часть акций организуют учащиеся.

Волна протестов во Франции стартовала еще в середине сентября: первыми в парижских пригородах на улицы вышли старшеклассники, требовавшие отремонтировать школы и улучшить условия обучения. Со временем к ним присоединились граждане, недовольные ростом цен, после чего демонстрации охватили и другие регионы страны.

Наиболее масштабной стала общенациональная акция протеста 17 октября, которая, по оценкам МВД, собрала порядка 550 тысяч участников. Для разгона демонстрантов полиция Франции задействовала водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Франции запугивают своих граждан якобы российской угрозой, но на самом деле опасаются протестов изнутри.