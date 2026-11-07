Префектура Парижа сообщила о выходе свыше 45 тысяч человек на протесты 7 ноября

Более 45 тысяч человек вышли на демонстрации в Париже 7 ноября Префектура Парижа сообщила о выходе свыше 45 тысяч человек на протесты 7 ноября

Москва7 ноя Вести.Свыше 45 тысяч человек вышли на манифестации в Париже 7 ноября, заявил телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру французской столицы.

Демонстранты выступают против роста стоимости жизни и снижения покупательной способности во Франции.

Сегодня в Париже около 46 тысяч человек приняли участие в манифестации под лозунгами "За молодежь и против роста стоимости жизни!" сообщили журналисты

Протесты во Франции начались в середине сентября: тогда на улицы пригородов Парижа вышли учащиеся старших классов школ, добивавшиеся улучшения состояния школ. Позже к ним присоединились люди, недовольные ростом стоимости жизни. Вслед за Парижем демонстрации начались в других регионах Франции.

Самой массовой акцией стал общенациональный марш 17 октября. По данным МВД Франции, в нем участвовали около 550 тысяч человек. Французская полиция применила против протестующих слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты и водометы, в то время как мародеры разграбляли магазины.