BFMTV: во Франции свыше 500 тысяч человек приняли участие в акциях протеста

Более полумиллиона человек вышли на протесты во Франции BFMTV: во Франции свыше 500 тысяч человек приняли участие в акциях протеста

Москва17 окт Вести.Более 500 тысяч человек вышли в субботу, 17 октября, на акции протеста по всей Франции против роста стоимости жизни и повышения цен, сообщает BFMTV со ссылкой на ведущий профсоюз страны – "Всеобщую конфедерацию труда" (CGT).

По данным телеканала, в протестном движении приняли участие свыше полумиллиона человек.

BFMTV уточняет, что в ряде французских городов, включая Париж, Марсель, Ниццу, Лион и Лилль, демонстрации сопровождались столкновениями участников акций с полицией, беспорядками и погромами.

Ранее телеканал сообщал, что в ходе протестов около 100 человек в масках и капюшонах атаковали штаб-квартиру CNews в западной части Парижа. Кроме того, группа участников протеста против роста цен проникла в здание мэрии в Марселе и устроила там погром.

По данным ТАСС, полиция применила слезоточивый газ против участников несогласованной акции на Елисейских полях в Париже.

Как сообщил ранее телеканал BFMTV со ссылкой на сводки правоохранителей, в ходе масштабных акций протеста французские полицейские заключили под стражу уже более 270 человек.