Эксперт Селезнев: сейчас европейцы думают о себе, а не о поддержке Киева Эксперт Селезнев: Европа перестанет существовать, если не проявит пассионарность

Москва3 ноя Вести.Жители европейских стран сейчас больше думают о своем будущем, нежели о поддержке Украины. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ, доктор политических наук, профессор Павел Селезнев.

Профессор отметил, что цены в Европе растут, стоимость коммунальных тарифов увеличивается, а качество жизни только снижается.

Мы до событий даже 2022 года видели определенную рассогласованность, рассинхронизацию действий. Теперь понятно, что, в общем-то, европейцы больше думают о том, что своя рубашка ближе к телу и не надо поддерживать Украину и вкачивать в эту черную дыру бесконечно деньги. Нужно заниматься своими национальными экономиками, несмотря на вот этот абсолютно ведущий в пропасть экономический диктат Брюсселя сказал Селезнев

Эксперт подчеркнул, что Европа перестанет существовать, если не проявит пассионарность

Поэтому процессы такого, знаете, отвоевания национального суверенитета и в Германии, и во Франции… это все будет набирать силу, потому что если они сейчас как бы вот такую пассионарность не проявят, то Европа просто-напросто перестанет существовать указал он

Ранее во Франции возобновились акции протеста, начавшиеся в середине сентября. 31 октября в демонстрациях по всей стране приняли участие более 320 тысяч человек. В Париже и других городах манифестанты вступали в столкновения с полицией. Всего в тот день было задержано 779 человек.