Эксперт Белов: НПЗ ЕС не заточены под производство дизеля, и он дорогой

Эксперт перечислил причины топливных проблем в Европе Эксперт Белов: НПЗ ЕС не заточены под производство дизеля, и он дорогой

Москва8 окт Вести.Проблемы с топливом в Европе имеют два основных контура: неспособность европейских НПЗ производить дизель и его дороговизна. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН, вице-президент международной организации Общество "Россия-Германия" Владислав Белов.

Европейские НПЗ не заточены под производство данного вида топлива. Так получилось, что во второй половине XX века именно советские НПЗ специализировались на производстве дизеля, мы уступали европейским по производству высококачественного бензина, являлись одним из основных поставщиков и летнего, и зимнего дизеля в Европу… Если даже сейчас НПЗ европейские работает на грани своих возможностей, дизель поступает, то здесь не только проблема физического наличия данного вида топлива, в первую очередь дизеля, а потом уже высококачественных сортов бензина, это цена. По европейской экономике бьет именно дороговизна сказал эксперт

Белов указал, что меры, которые принимают европейские лидеры для сдерживания цен на топливо, остаются недостаточными.

Эксперт также отметил, что проблемы с топливом в первую очередь сказываются на работе грузового транспорта и сельхозтехники.

Ранее научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что Европе грозит рост стоимости дизеля до трех евро за литр.