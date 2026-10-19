Москва19 окт Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон не принял отставку министра внутренний дел Лорана Нуньеса, сообщает французский телеканал BFM TV.

Каких-либо деталей он не приводит.

17 октября по все Франции начались акции протеста против удорожания стоимости жизни и роста цен на топливо. Как сообщало накануне AFP, ссылаясь на данные МВД, в ходе акций было задержано почти 2,4 тысячи человек.

Макрон во время обращения к нации потребовал от правительства принять меры для предотвращения новых беспорядков. При этом президент Франции призвал не приравнивать участников мирных демонстраций к погромщикам.