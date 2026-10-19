Глава МВД Франции признал, что полиция потеряла контроль над беспорядками Глава МВД Франции признал утрату контроля над беспорядками в крупных городах

Москва19 окт Вести.Власти Франции не смогли удержать под контролем ситуацию во время массовых беспорядков в ряде крупных городов. Об этом заявил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес в эфире радиостанции France Inter.

По словам министра, численность полицейских значительно уступала количеству участников уличных акций.

В некоторых крупных городах, где разграблены сотни магазинов, вы не можете смотреть в глаза предпринимателям и говорить, что мы не потеряли контроль сказал он

Масштабные демонстрации прошли во Франции в субботу. Акции против роста стоимости жизни и повышения цен сопровождались столкновениями с полицией, погромами и поджогами. Всего в демонстрациях по стране приняли участие около 550 тысяч человек. Число задержанных превысило две тысячи.

Ранее в понедельник Нуньес взял ответственность за произошедшее на себя и подал в отставку, однако президент Эммануэль Макрон ее не принял.