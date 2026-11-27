Москва27 ноя Вести.Евросоюз переживает глубокий институциональный кризис, когда лидеры больших европейских стран отказали законным представителям ЕС в способности формировать интересы Европы. Об этом заявил главный редактор, генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Мы сейчас видим очень глубокий институциональный кризис Европейского союза. Когда люди, которые формально занимают лидерскую позицию и формально они должны были бы выступать от Еврсоюза - Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, Антониу Кошта - им говорят: "Нет, вы не будете выступать от имени Европы будет выступать "Большая тройка"… Таким образом, большие европейские страны отказали институциональным лидерам в ЕС в способности артикулировать интересы Европы отметил он

По его словам, здесь появляется зазор возможностей, когда лидеры "Большой тройки" могут подать сигнал Москве о готовности рассматривать интересы России.