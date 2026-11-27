Европа не готова обсуждать с РФ нормализацию отношений Главред "НГ" Ремчуков: европейцы не готовы обсуждать с РФ нормализацию отношений

Москва27 ноя Вести.Европейцы не готовы обсуждать с Россией нормализацию отношений, заявил главный редактор, генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Раз нет никаких обязательств по нормализации отношений, то я не очень понимаю, какие у России могут быть интересы беседовать с этими людьми. Мы живем в состоянии конфронтации с ними и еще проживем заявил он

При этом, указал эксперт, в Европе наблюдаются моменты ускоренной маргинализации.

Ускоренная маргинализация Европы выявляет противоречие между достаточно серьезным экономическим потенциалом региона и абсолютной беспомощностью в геополитических вопросах. Они нигде ничего не решают. Они сосредоточены в своей повестке политической - только на Европу отметил он

По его словам, у Европы нет глобальной повестки, она не видит картину мира.