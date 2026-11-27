Москва27 нояВести.В современном мире место дипломатов заняли политики, которые вовсе не стремятся защитить интересы страны. Такое мнение выразил главный редактор, генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.
Сейчас место всех дипломатов заняли политики, которые красуются перед своим избирателем и интересы другой страны не учитывают вообще. Это драма сегодняшнего дня. Некому и не с кем вести переговорысчитает Ремчуков
Генеральный директор "Независимой газеты" также заявил, что у Европы наблюдается вопиющее противоречие амбиций с реальностью.