Ремчуков: в Европе некому и не с кем вести переговоры

Ремчуков: драма сегодняшнего дня - некому и не с кем вести переговоры Ремчуков: в Европе некому и не с кем вести переговоры

Москва27 ноя Вести.В современном мире место дипломатов заняли политики, которые вовсе не стремятся защитить интересы страны. Такое мнение выразил главный редактор, генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Сейчас место всех дипломатов заняли политики, которые красуются перед своим избирателем и интересы другой страны не учитывают вообще. Это драма сегодняшнего дня. Некому и не с кем вести переговоры считает Ремчуков

Генеральный директор "Независимой газеты" также заявил, что у Европы наблюдается вопиющее противоречие амбиций с реальностью.