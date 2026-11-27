Москва27 ноя Вести.У Европы наблюдается вопиющее противоречие амбиций с реальностью. Об этом заявил главный редактор, генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Они хотят быть взрослыми за столом переговоров, потому что они имеют свои амбиции При этом они все в один голос заявляют: “Нам нужны гарантии безопасности от США”. Ну, какой же ты самостоятельный парень, если ты не можешь выйти из улицы и подраться с кем-то, если за тобой не будет стоять Америка? задается вопросом эксперт

Ремчуков отметил, что суверенные государства не ждут гарантий от Вашингтона.

Китаю нужны гарантии безопасности от США? Нет. России нужны? Нет. Американцам нужны чьи-то гарантии? Нет. А эти говорят: "Нет, мы с Трампом не согласны, мы с Путиным не согласны, мы вообще ни с кем не друг с другом не согласны". И готовы биться за что-то, но при этом требуют гарантий Вашингтона. Это явный диссонанс между словами, где распущенность достигла очень высокого уровня, и фактическим положением, когда им подзатыльник можно дать, и они побегут и скажут: "Вашингтон действуй" заявил он

Ранее политолог, журналист-международник Александр Носович заявил, что агрессивная риторика представителей Европы стремительно меняется, как только возникает угроза их интересам и безопасности.