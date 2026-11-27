"В интересах России выступаешь?": как в Европе реагируют на неудобные вопросы Ремчуков: европейские политики боятся выступать против антироссийской повестки

Москва27 ноя Вести.В европейском обществе даже нет культуры вызова, чтобы кто-то усомнился в принципах интерпретирования их интересов. Такое мнение выразил главный редактор, генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

То есть раньше никто публично, в ту же секунду не противостоял [президенту США Дональду] Трампу. Трамп, который все отслеживает, видит, что не просто Европа против него, а восточноевропейское крыло занимает уже антитрамповскую позицию. Но там нет даже культуры вызова, чтобы кто-то в обществе сказал правительству: "Слушайте, а почему вы так формулируете узколобо или однобоко наши интересы?" Они боятся, потому что их зашельмуют и скажут: "Ты что, в интересах России выступаешь?" сказал Ремчуков

Он также подчеркнул, что европейцы не готовы обсуждать с Россией нормализацию отношений.